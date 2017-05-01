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15:30 (мск), источник: Моя Планета

Загадочный шестиугольник Сатурна показали в цвете

На северном полюсе Сатурна находится загадочный шестиугольник — вихрь диаметром 25 000 км. На прошлой неделе зонд «Кассини» пролетел совсем близко от облаков Сатурна и сфотографировал шестиугольник, но снимки получились непонятными для обычного зрителя.

Поэтому художники-энтузиасты решили обработать черно-белые фотографии, чтобы показать, как гигантский вихрь выглядит в цвете. В результате обработки в центре шестиугольника появилась ярко-синяя область.

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Цвет на снимках — натуральный и получен совмещением красного, зеленого и синего спектра, как и в любительских фотокамерах. Снимки сделаны широкоугольной камерой.

26 апреля, проскользнув между внутренним кольцом и планетой, «Кассини» прошел в 3000 км над верхушками облаков Сатурна (давление там составляет около 1 бар — сравнимо с атмосферным давлением на Земле на уровне моря) и в 300 км от края ближайшего к планете кольца.

Ни один космический аппарат никогда не был так близко к Сатурну прежде. Ученые признаются, что толком не знали, что там — между кольцом и планетой, и могли только строить предположения. К счастью, аппарат успешно нырнул в отверстие и вышел с другой стороны.

«Кассини» летел со скоростью 124 000 км/час, так что была опасность, что его работу нарушат мелкие частицы, вращающиеся у края кольца. Во избежание этого аппарат использовал одну из своих тарелок-антенн в качестве щита (4 м в диаметре), направляя его в сторону потенциально опасных частиц. Из-за такого перепрофилирования антенны «Кассини» приостанавливал связь с Землей на время прохода через зазор.

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