Загадочный шестиугольник Сатурна показали в цвете

Поэтому художники-энтузиасты решили обработать черно-белые фотографии, чтобы показать, как гигантский вихрь выглядит в цвете. В результате обработки в центре шестиугольника появилась ярко-синяя область.

Цвет на снимках — натуральный и получен совмещением красного, зеленого и синего спектра, как и в любительских фотокамерах. Снимки сделаны широкоугольной камерой.

26 апреля, проскользнув между внутренним кольцом и планетой, «Кассини» прошел в 3000 км над верхушками облаков Сатурна (давление там составляет около 1 бар — сравнимо с атмосферным давлением на Земле на уровне моря) и в 300 км от края ближайшего к планете кольца.

Ни один космический аппарат никогда не был так близко к Сатурну прежде. Ученые признаются, что толком не знали, что там — между кольцом и планетой, и могли только строить предположения. К счастью, аппарат успешно нырнул в отверстие и вышел с другой стороны.