Пропавшие в Новосибирске дети найдены живыми
Выяснилось, что 12-летний Попов Артем и 10-летний Садовой Никита ушли из дома на улице Палласа, чтобы навестить свою бабушку.
Выяснилось, что 12-летний Попов Артем и 10-летний Садовой Никита ушли из дома на улице Палласа, чтобы навестить свою бабушку.
Пропавшие в Новосибирске дети найдены живыми, об этом сообщает
12-летний Попов Артем и 10-летний Садовой Никита ушли из дома на улице Палласа, чтобы навестить свою бабушку и не сообщили родителям.
«В ближайшее время сотрудники полиции передадут мальчиков родителям. По данному факту будет проведена проверка», — добавили в МВД.