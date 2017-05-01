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15:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пропавшие в Новосибирске дети найдены живыми

Выяснилось, что 12-летний Попов Артем и 10-летний Садовой Никита ушли из дома на улице Палласа, чтобы навестить свою бабушку.

Источник: Вести - Новосибирск

Пропавшие в Новосибирске дети найдены живыми, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

12-летний Попов Артем и 10-летний Садовой Никита ушли из дома на улице Палласа, чтобы навестить свою бабушку и не сообщили родителям.

«В ближайшее время сотрудники полиции передадут мальчиков родителям. По данному факту будет проведена проверка», — добавили в МВД.

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