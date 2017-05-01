«Рокот над Девау»: как калининградские байкеры открыли новый мотосезон
В последний день апреля мотоциклисты из Калининграда и области открыли сезон-2017. Как и в прошлом году, мероприятие состоялось на аэродроме «Девау».
В последний день апреля мотоциклисты из Калининграда и области открыли сезон-2017. Как и в прошлом году, мероприятие состоялось на аэродроме «Девау».
В окружении ангаров и авиатехники собрались около сотни байкеров и ещё больше зрителей. Для всех них организаторы предусмотрели трёхчасовую музыкальную и конкурсную программы.
По завершении мероприятия пути