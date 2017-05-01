«Рокот над Девау»: как калининградские байкеры открыли новый мотосезон

В окружении ангаров и авиатехники собрались около сотни байкеров и ещё больше зрителей. Для всех них организаторы предусмотрели трёхчасовую музыкальную и конкурсную программы.

По завершении мероприятия пути мотоциклистов-участников разделились. Часть из них вернулась в гаражи окончательно приводить своих «коней» в порядок, а другая — проехала колонной через Калининград и отправилась на выездное открытие сезона-2017.