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15:34 (мск), источник: Калининград.Ru

«Рокот над Девау»: как калининградские байкеры открыли новый мотосезон

В последний день апреля мотоциклисты из Калининграда и области открыли сезон-2017. Как и в прошлом году, мероприятие состоялось на аэродроме «Девау».

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фотографии
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фотографии

В окружении ангаров и авиатехники собрались около сотни байкеров и ещё больше зрителей. Для всех них организаторы предусмотрели трёхчасовую музыкальную и конкурсную программы.

По завершении мероприятия пути мотоциклистов-участников разделились. Часть из них вернулась в гаражи окончательно приводить своих «коней» в порядок, а другая — проехала колонной через Калининград и отправилась на выездное открытие сезона-2017.

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