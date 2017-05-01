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15:17 (мск), источник: Интерфакс

В Кунцево и на Воробьевых горах из-за сброса воды с плотины подтопило дорожки

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Плановые сбросы воды с Рублевской плотины в Москве привели к повышению уровня воды в верхней части Москвы-реки и подтоплениям пешеходных дорожек в Кунцево и на Воробьевых горах в районе набережных, сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) Василий Марьян.

Источник: РИА "Новости"
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«В течение недели в Москве шли дожди, и с Рублевской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в верхнюю часть Москвы-реки», — сказал он.

В результате в районе Кунцево уровень воды в реке превышает средние многолетние значения на 165 см, в районе Воробьевых гор — на 70 см, Крылатского моста — на 40 см, в районе Кожухово уровень воды в пределах нормы.

«В результате в Кунцево подтоплены пешеходные дорожки на 15 — 20 см, в районе Воробьевых гор — на 5−10 см на протяжении 3,6 метров», — сказал Марьян.

Он подчеркнул, что никаких серьезных последствий нет, угрозы жилым домам, инфраструктуре и объектам экономики не существует

Как сообщил начальник МГПСС, «ситуация находится под полным контролем и уже наблюдается тенденция к снижению уровня воды, хотя сбросы еще продолжаются».

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