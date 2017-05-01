В Кунцево и на Воробьевых горах из-за сброса воды с плотины подтопило дорожки
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Плановые сбросы воды с Рублевской плотины в Москве привели к повышению уровня воды в верхней части
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Плановые сбросы воды с Рублевской плотины в Москве привели к повышению уровня воды в верхней части
«В течение недели в Москве шли дожди, и с Рублевской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в верхнюю часть Москвы-реки», — сказал он.
В результате в районе Кунцево уровень воды в реке превышает средние многолетние значения на 165 см, в районе Воробьевых гор — на 70 см, Крылатского моста — на 40 см, в районе Кожухово уровень воды в пределах нормы.
«В результате в Кунцево подтоплены пешеходные дорожки на 15 — 20 см, в районе Воробьевых гор — на 5−10 см на протяжении 3,6 метров», — сказал Марьян.
Как сообщил начальник МГПСС, «ситуация находится под полным контролем и уже наблюдается тенденция к снижению уровня воды, хотя сбросы еще продолжаются».