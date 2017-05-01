Первомайская демонстрация в центре Нижнего Новгорода собрала около 10 тысяч человек.

Об этом сообщает организатор мероприятия — областной совет профсоюзов 1 мая 2017 года.

«Первомай символизирует извечную тягу людей к созиданию — к стабильности и благополучию, которые мы сами создаем своими руками. Поэтому накануне праздника мы, по традиции, выходим на субботники, чтобы привести в порядок после долгой зимы свой дом, двор, город, район. Перед этой мощной волной первомайского обновления, перед силой и энергией труда отступают на второй план проблемы, приходит понимание, что вместе нам по плечу решение любой самой сложной задачи, будь то импортозамещение, модернизация или инновационный рост», — сказал губернатор региона Валерий Шанцев.

«Конечно, в первую очередь, было приятно приветствовать наших тружеников — представителей трудовых коллективов, Нижегородская промышленность, наше сельское хозяйство показывают замечательные результаты. У Нижегородской области по промышленному производству одни из лучших показателей в России. Нам есть, чему радоваться!», — заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

«Первое мая — это праздник весны и труда, который люди встречают с прекрасным душевным настроением. Улицы городов преображаются после субботников, пробуждается природа, и лучи солнца дарят нам заряд позитива. Весна имеет особое значение, энергетический потенциал. Это время обновления, новых решений и надежд на лучшее. Каждому из нас нужно трудиться на своем рабочем месте с полной самоотдачей, чтобы внести вклад в развитие родного региона, города, поселка», — отметил председатель Законодательного собрания области Евгений Лебедев.

Как сообщает НРО партии Единая Россия, одним из тех, кто обращался к демонстрантам со сцены, был и секретарь нижегородского регионального отделения партии Александр Табачников.