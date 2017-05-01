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17:48 (мск), источник: Informburo.kz

300 килограммов плова шести разновидностей съели жители Алматы на празднике

В Алматы перед Дворцом Республики проходит празднование Дня единства народа Казахстана, сообщили в пресс-службе акимата города.

Жители южной столицы смогли попробовать несколько сотен килограммов плова, а также послушать, каким Бауыржан Байбек видит современный город Казахстана.

«Алматы, будучи крупнейшим мегаполисом, является многоэтничным городом. Здесь проживают представители более 100 этносов. Неслучайно наш любимый город мы называем городом тысячи красок. Мы уделяем большое внимание межэтнической сфере, и нам важно сохранить культурное многообразие. Только те города, которые открыты для людей разных национальностей, культур, религий, можно считать современными», — сказал Байбек.

Фестиваль национальных кухонь и ресторанов стал площадкой для демонстрации кулинарного искусства. Здесь была организована зона фудкорта, где все желающие смогли продегустировать праздничные угощения и традиционные блюда разных этносов. В рамках фестиваля состоялась и бесплатная раздача плова шести разновидностей гостям праздника. Всего было приготовлено порядка 300 килограммов плова в шести казанах.

Во время праздника каждое этнокультурное объединение продемонстрировало свою культуру и национальные традиции, для чего были организованы шатры с выставкой национальных костюмов, изделий декоративно-прикладного искусства и народного промысла, музыкальных инструментов. Выставка также включала в себя мастер-классы и интерактивы со зрителями.

Отметим, что праздничные мероприятия традиционно проходят во всех восьми районах города.

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