В Англии обнаружили копыто лошади Наполеона
После смерти животного офицер Уильям Ангерстейн сделал из копыт две коробочки для нюхательного табака.
После смерти животного офицер Уильям Ангерстейн сделал из копыт две коробочки для нюхательного табака.
ЛОНДОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Копыто арабского скакуна Маренго, принадлежавшего французскому императору Наполеону (1769−1821 гг.) обнаружили в Великобритании. Как пишет газета Times, спустя 202 года после того, как Наполеон потерпел свое поражение в битве при Ватерлоо, недостающую часть прославленного коня нашли в ящике шкафа фермерского дома в Сомерсете на
Раньше этот дом принадлежал зажиточной семье, которая приобрела Маренго после окончательного разгрома армии императора при Ватерлоо в июне 1815 года. Сам Наполеон был сослан на затерянный на просторах Атлантического океана остров Святой Елены, а его скакун в качестве трофея был переправлен через
Жеребец продолжал жить на английской ферме до того момента, пока не пал в 1831 году в 38 лет.
Сейчас скелет лошади выставлен в Национальном музее армии в лондонском районе Челси, однако у передних ног не хватает копыт. Дело в том, что после смерти животного Ангерстейн сделал из них две коробочки для нюхательного табака. Украшенные серебром необычные табакерки пускали вокруг стола после званых ужинов, и все желающие могли взять щепотку табака из копыта лошади императора, который к тому моменту скончался в изгнании.
Позже одна из них с памятной гравировкой была презентована бригаде гвардейцев
Но споры вокруг жеребца на этом не прекратились. Так, как минимум два города в Ирландии претендуют на передачу им костей Маренго. Они при этом указывают на документально подтвержденный факт того, что именно местные конюшни продали коня агентам императора, поэтому и выставляться он должен у них.
О перспективах этого судебного спора Times не пишет, равно как и о том, придется ли в случае победы ирландской конюшни возвращать им также и копыта жеребца.