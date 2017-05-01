В Англии обнаружили копыто лошади Наполеона

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ЛОНДОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Копыто арабского скакуна Маренго, принадлежавшего французскому императору Наполеону (1769−1821 гг.) обнаружили в Великобритании. Как пишет газета Times, спустя 202 года после того, как Наполеон потерпел свое поражение в битве при Ватерлоо, недостающую часть прославленного коня нашли в ящике шкафа фермерского дома в Сомерсете на юго-востоке Англии. Раньше этот дом принадлежал зажиточной семье, которая приобрела Маренго после окончательного разгрома армии императора при Ватерлоо в июне 1815 года. Сам Наполеон был сослан на затерянный на просторах Атлантического океана остров Святой Елены, а его скакун в качестве трофея был переправлен через Ла-Манш. Владельцем животного, принявшего участие в сражениях при Аустерлице (1805), Йене (1806) и Ваграме (1809) и участвовавшего в русском походе Наполеона, стал английский офицер Уильям Ангерстейн.

Жеребец продолжал жить на английской ферме до того момента, пока не пал в 1831 году в 38 лет.

Сейчас скелет лошади выставлен в Национальном музее армии в лондонском районе Челси, однако у передних ног не хватает копыт. Дело в том, что после смерти животного Ангерстейн сделал из них две коробочки для нюхательного табака. Украшенные серебром необычные табакерки пускали вокруг стола после званых ужинов, и все желающие могли взять щепотку табака из копыта лошади императора, который к тому моменту скончался в изгнании. Позже одна из них с памятной гравировкой была презентована бригаде гвардейцев Сент-Джеймского дворца в Лондоне. Другая же осталась в семье Ангерстейна, которая решила не расставаться с раритетным артефактом, и долгие годы считалась утерянной. После того, как копыто было обнаружено, оно было передано новым владельцем в дар лондонскому Музею дворцовой кавалерии, где и выставляется до сих пор. Как пишет газета, подлинность копыта установили при помощи анализа ДНК.

Таким образом известный скакун, названный в честь победной для Наполеона битвы при Маренго (Италия, 1800 год), стал объектом сразу трех выставок в британской столице одновременно