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15:39 (мск), источник: ТАСС

В Англии обнаружили копыто лошади Наполеона

После смерти животного офицер Уильям Ангерстейн сделал из копыт две коробочки для нюхательного табака.

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Ирландская деревня потребовала у британского музея скелет коня Наполеона

ЛОНДОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Копыто арабского скакуна Маренго, принадлежавшего французскому императору Наполеону (1769−1821 гг.) обнаружили в Великобритании. Как пишет газета Times, спустя 202 года после того, как Наполеон потерпел свое поражение в битве при Ватерлоо, недостающую часть прославленного коня нашли в ящике шкафа фермерского дома в Сомерсете на юго-востоке Англии.

Раньше этот дом принадлежал зажиточной семье, которая приобрела Маренго после окончательного разгрома армии императора при Ватерлоо в июне 1815 года. Сам Наполеон был сослан на затерянный на просторах Атлантического океана остров Святой Елены, а его скакун в качестве трофея был переправлен через Ла-Манш. Владельцем животного, принявшего участие в сражениях при Аустерлице (1805), Йене (1806) и Ваграме (1809) и участвовавшего в русском походе Наполеона, стал английский офицер Уильям Ангерстейн.

Жеребец продолжал жить на английской ферме до того момента, пока не пал в 1831 году в 38 лет.

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Сейчас скелет лошади выставлен в Национальном музее армии в лондонском районе Челси, однако у передних ног не хватает копыт. Дело в том, что после смерти животного Ангерстейн сделал из них две коробочки для нюхательного табака. Украшенные серебром необычные табакерки пускали вокруг стола после званых ужинов, и все желающие могли взять щепотку табака из копыта лошади императора, который к тому моменту скончался в изгнании.

Позже одна из них с памятной гравировкой была презентована бригаде гвардейцев Сент-Джеймского дворца в Лондоне. Другая же осталась в семье Ангерстейна, которая решила не расставаться с раритетным артефактом, и долгие годы считалась утерянной. После того, как копыто было обнаружено, оно было передано новым владельцем в дар лондонскому Музею дворцовой кавалерии, где и выставляется до сих пор. Как пишет газета, подлинность копыта установили при помощи анализа ДНК.

Таким образом известный скакун, названный в честь победной для Наполеона битвы при Маренго (Италия, 1800 год), стал объектом сразу трех выставок в британской столице одновременно

Но споры вокруг жеребца на этом не прекратились. Так, как минимум два города в Ирландии претендуют на передачу им костей Маренго. Они при этом указывают на документально подтвержденный факт того, что именно местные конюшни продали коня агентам императора, поэтому и выставляться он должен у них.

О перспективах этого судебного спора Times не пишет, равно как и о том, придется ли в случае победы ирландской конюшни возвращать им также и копыта жеребца.

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