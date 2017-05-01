Когда женится Киртоакэ: мэр уже сделал заявление

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. После того, как Дорин Киртоакэ развелся с Анишоарой Логин в октябре 2016 года, мэр Кишинева больше не делится с прессой деталями своей личной жизни.

Недавно градоначальника спросили в телеэфире о том, не думает ли он снова жениться. На что Киртоакэ ответил: «То, что касается моей личной жизни, больше не буду обсуждать на публике, тем более по телевидению».

Когда же ведущий заметил, что прежде Киртоакэ слишком много говорил о том, насчет чего люди обычно не распространяются, мэр рассердился и повторил свое заявление о том, что больше не собирается ни с кем публично осуждать свое интимное пространство.