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16:03 (мск), источник: Sputnik.md

Когда женится Киртоакэ: мэр уже сделал заявление

Дорина Киртоакэ спросили о том, планирует ли он снова жениться — и вот что мэр ответил.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. После того, как Дорин Киртоакэ развелся с Анишоарой Логин в октябре 2016 года, мэр Кишинева больше не делится с прессой деталями своей личной жизни.

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Недавно градоначальника спросили в телеэфире о том, не думает ли он снова жениться. На что Киртоакэ ответил: «То, что касается моей личной жизни, больше не буду обсуждать на публике, тем более по телевидению».

Когда же ведущий заметил, что прежде Киртоакэ слишком много говорил о том, насчет чего люди обычно не распространяются, мэр рассердился и повторил свое заявление о том, что больше не собирается ни с кем публично осуждать свое интимное пространство.

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