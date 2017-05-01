Электронные библиотеки появились на остановках Астаны
Электронные библиотеки появились на остановках Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил аким города Асет Исекешев.
Электронные библиотеки появились на остановках Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил аким города Асет Исекешев.
«Начали ставить на остановках электронные библиотеки. Поставили библиотеку на остановку Ханшатыр. На трех языках. Через QR код по гаджету читается», — написал Исекешев.
Он выразил желание, чтобы все астанчане начали больше читать и поздравил всех с праздником.
Отметим, что электронные библиотеки на остановках впервые появились в