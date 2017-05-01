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17:12 (мск), источник: Tengrinews

Электронные библиотеки появились на остановках Астаны

Электронные библиотеки появились на остановках Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил аким города Асет Исекешев.

Источник: Tengrinews

«Начали ставить на остановках электронные библиотеки. Поставили библиотеку на остановку Ханшатыр. На трех языках. Через QR код по гаджету читается», — написал Исекешев.

Он выразил желание, чтобы все астанчане начали больше читать и поздравил всех с праздником.

Отметим, что электронные библиотеки на остановках впервые появились в Усть-Каменогорске в 2015 году.

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