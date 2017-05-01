Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
8 простых упражнений против боли в шее
Москва: юго-запад - для покупателей, восток - для арендаторов
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
СМИ: У США появился другой враг государства
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
16:38 (мск), источник: РБК - Украина

Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам о том, какой будет погода в ближайшие дни. Соответствующий прогноз она опубликовала на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

По ее словам, 1 и 2 мая в западных и северных областях Украины будет умеренно теплая погода.

«Сегодня и завтра будет примерно одинаково: прохладно или умеренно тепло на западе и севере, а также в Винницкой области, днем в пределах + 11 + 18 градусов, вечером + 8 + 12 градусов», — написала синоптик.

А вот на юге, востоке, и в центральных областях днем температура воздуха составит +19 +25 градусов.

В столице Украины 2 мая будет солнечно, днем до +16 +17 градусов. Дождей, по словам синоптика, на майские выходные не будет.

«Дожди серьезные — лишь завтра по Закарпатью и в Карпатах немного может покапать. А так — везде солнце и белые облака», — подытожила Диденко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+23°
пасмурно
759 мм рт. ст.
повышенное
78 %
очень высокая
7 м/с
умеренный ветер
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
В городах России прошли первомайские демонстрации
Трамп назвал решение об ударе по Сирии «очень трудным»
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу
КНДР объявила о готовности к ядерному испытанию в любой момент
Во Флориде запустили Falcon 9 с разведывательным спутником
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь