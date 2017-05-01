Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

По ее словам, 1 и 2 мая в западных и северных областях Украины будет умеренно теплая погода.

«Сегодня и завтра будет примерно одинаково: прохладно или умеренно тепло на западе и севере, а также в Винницкой области, днем в пределах + 11 + 18 градусов, вечером + 8 + 12 градусов», — написала синоптик.

А вот на юге, востоке, и в центральных областях днем температура воздуха составит +19 +25 градусов.

В столице Украины 2 мая будет солнечно, днем до +16 +17 градусов. Дождей, по словам синоптика, на майские выходные не будет.

«Дожди серьезные — лишь завтра по Закарпатью и в Карпатах немного может покапать. А так — везде солнце и белые облака», — подытожила Диденко.