Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Семечки признали токсичными
Два митинга против закона о сносе пятиэтажек пройдут в мае
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
На Украине выступили против сотрудничества с Россией
Остановлены все работы по самолету Украины – СМИ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
16:14 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Самый старый человек в мире» умер в Индонезии в 146 лет

Мужчина-индонезиец, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве.

Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабре 1870 года.

При этом в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась лишь в 1900 году, и ошибки с годом рождения — не редкость. Но, как заявили Би-би-си местные власти, документы дедушки Гхото были подлинными.

Из-за ухудшившегося здоровья он был госпитализирован 12 апреля. Шесть дней спустя он настоял на выписке и вернулся домой.

«После того как он вернулся из больницы, он мог съесть лишь пару ложек каши и выпить немного воды», — сказал Би-би-си его внук Суянто.

«Так он продержался пару дней, потом вплоть до своей смерти он вообще отказался от еды и воды», — рассказал внук.

Терпение и любовь

Когда корреспондент Би-би-си встречался с дедушкой Гхото в прошлом году и спросил про его секрет долголетия, он сказал, что самое главное — это терпение.

«Я прожил долгую жизнь, потому что за мной ухаживали люди, которые меня любят», — добавил он.

Мба Гхото до самой смерти был заядлым курильщиком. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей.

В своей деревне дедушка Гхото был героем, прославившимся своими рассказами про войну с японцами и голландскими колонизаторами.

Внук Суянто рассказал, что его дедушку похоронили в понедельник на местном кладбище — на участке, который он сам купил несколько лет назад.

На могиле было поставлено надгробие, которое несколько лет простояло рядом с домом Мба Гхото.

«Он ни о чем не просил. Перед смертью он просто хотел, чтобы мы, его семья, отпустили его с миром», — сказал его внук.

Согласно независимой экспертизе, дедушка Гхото был старше француженки Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

Он считался самым старым человеком в мире в эпоху документированной истории.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Борт "Аэрофлота" попал в "турбулентность ясного неба" в Бангкоке
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
В городах России прошли первомайские демонстрации
Трамп назвал решение об ударе по Сирии «очень трудным»
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу
КНДР объявила о готовности к ядерному испытанию в любой момент
Во Флориде запустили Falcon 9 с разведывательным спутником
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь