«Самый старый человек в мире» умер в Индонезии в 146 лет

При этом в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась лишь в 1900 году, и ошибки с годом рождения — не редкость. Но, как заявили Би-би-си местные власти, документы дедушки Гхото были подлинными.

Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабре 1870 года.

Из-за ухудшившегося здоровья он был госпитализирован 12 апреля. Шесть дней спустя он настоял на выписке и вернулся домой.

«После того как он вернулся из больницы, он мог съесть лишь пару ложек каши и выпить немного воды», — сказал Би-би-си его внук Суянто.

«Так он продержался пару дней, потом вплоть до своей смерти он вообще отказался от еды и воды», — рассказал внук.

Терпение и любовь

Когда корреспондент Би-би-си встречался с дедушкой Гхото в прошлом году и спросил про его секрет долголетия, он сказал, что самое главное — это терпение.

«Я прожил долгую жизнь, потому что за мной ухаживали люди, которые меня любят», — добавил он.

Мба Гхото до самой смерти был заядлым курильщиком. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей.

В своей деревне дедушка Гхото был героем, прославившимся своими рассказами про войну с японцами и голландскими колонизаторами.