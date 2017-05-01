«Самый старый человек в мире» умер в Индонезии в 146 лет

Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабре 1870 года.
При этом в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась лишь в 1900 году, и ошибки с годом рождения — не редкость. Но, как заявили
«После того как он вернулся из больницы, он мог съесть лишь пару ложек каши и выпить немного воды», — сказал
«Так он продержался пару дней, потом вплоть до своей смерти он вообще отказался от еды и воды», — рассказал внук.
Терпение и любовь
Когда корреспондент
«Я прожил долгую жизнь, потому что за мной ухаживали люди, которые меня любят», — добавил он.
Мба Гхото до самой смерти был заядлым курильщиком. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей.
В своей деревне дедушка Гхото был героем, прославившимся своими рассказами про войну с японцами и голландскими колонизаторами.
Внук Суянто рассказал, что его дедушку похоронили в понедельник на местном кладбище — на участке, который он сам купил несколько лет назад.
На могиле было поставлено надгробие, которое несколько лет простояло рядом с домом Мба Гхото.
«Он ни о чем не просил. Перед смертью он просто хотел, чтобы мы, его семья, отпустили его с миром», — сказал его внук.
Согласно независимой экспертизе, дедушка Гхото был старше француженки Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.
Он считался самым старым человеком в мире в эпоху документированной истории.