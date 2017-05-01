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16:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украину начали прибывать участники Евровидения

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Более 200 членов команд и участников международного конкурса Евровидение-2017 из почти 20 стран мира прибыли в Украину за последние трое суток, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

Источник: "РИА Новости" Украина

Евровидение пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

«В течение трех суток в Украину прибыли более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира», — говорится в сообщении.

Пограничники сообщили, что в основном официальные делегации летят в Украину самолетами, ожидается, что 70% прибывающих на конкурс придется на воздушное сообщение.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

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