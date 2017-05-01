Улицу Кубанскую асфальтируют в Волгограде.

В Волгограде в Центральном районе приступили к асфальтированию улицы Кубанской, сообщает ВДТВ пресс-служба мэрии города-героя. Заасфальтировать предстоит 950 метров — от Коммунистической до Рокоссовского.

Заменено будет около 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия дороги и более 4 тысяч квадратов тротуарных дорожек. Отремонтируют и восстановят ливнеприемники.

Комплексные ремонтные работы идут и на других дорогах Волгограда: на Ленкоранской, Кубинской, Домостроителей. Подготовительные работы начались на проезде Дорожников. Ремонтные бригады выходят на улицу Краснознаменскую.