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17:11 (мск), источник: Tengrinews

Почему Алматы называют «городом тысячи красок», рассказал Байбек

В Алматы перед Дворцом Республики проходит торжественное празднование Дня единства народа Казахстана.

В своем поздравительном выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что достигнутые за годы независимости успехи Казахстана — это результат единства и согласия народа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

«Все годы Независимости мы идем по пути формирования нации на основе гражданской идентичности. Как сказал Глава государства на прошедшей сессии Ассамблеи народа Казахстана, “Нация” — это все граждане Казахстана, вне зависимости от национальности. Наша Конституция гарантирует равенство прав всех граждан, независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Прочным фундаментом для развития гражданской нации выступает общенациональная идея “Мәңгілік Ел”. Алматы, будучи крупнейшим мегаполисом, является многоэтничным городом. Здесь проживают представители более 100 этносов. Неслучайно, наш любимый город мы называем городом тысячи красок. Мы уделяем большое внимание межэтнической сфере и нам важно сохранить культурное многообразие. Только те города, которые открыты для людей разных национальностей, культур, религий можно считать современными», — сказал Байбек.

По словам акима Алматы еще одной важной инициативой Елбасы является программа «Туған жер» или «Малая Родина», одним из аспектов которой является меценатство.

«Для алматинцев благотворительность уже стала хорошей традицией. Только за два последних года на спонсорские средства построено более 100 детских спортивных площадок, большое количество детских садов, школа в Медеуском районе. Завершается строительство еще одной школы и поликлиники. В рамках 1000-летия Алматы прошла масштабная акция “1000 добрых дел” с оказанием поддержки ветеранам, инвалидам, сиротам. Большая благотворительная деятельность ведется по линии Ассамблеи народа Казахстана. Только в прошлом году этно-культурными объединениями организовано более 90 мероприятий с охватом более 100 тысяч человек в рамках акции “Караван милосердия”. Ассамблеей проводятся благотворительные акции “Қамқор”, “Дорога в школу”, “День пожилого человека” и “Шын жүректен”», — отметил градоначальник.

В ходе мероприятия на сцене выступили звезды казахстанской эстрады и представители городских этнокультурных объединений. В программу вошли композиции «Атамекен» в исполнении Парвиза Назарова, «Жаса Казахстан!» Кайрата Нуртаса, «Мен, сен, бәріміз» и «Родина моя» в исполнении группы «Сарын» и другие.

Во время праздника каждое этнокультурное объединение продемонстрировало свою культуру и национальные традиции, для чего были организованы шатры с выставкой национальных костюмов, изделий декоративно-прикладного искусства и народного промысла, музыкальные инструменты и т. д.

Выставка также включала в себя мастер-классы и интерактивы со зрителями. Фестиваль национальных кухонь и ресторанов стал площадкой для демонстрации кулинарного искусства народа Казахстана. Была организована зона фудкорта, где все желающие смогли попробовать праздничные угощения и традиционные блюда разных этносов.

Отметим, что праздничные мероприятия традиционно проходят во всех 8 районах города.

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