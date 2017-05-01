Около 1,5 млн человек приняли участие в первомайских мероприятиях в Москве
В столице, 1 мая, около 1,5 млн человек приняли участие в массовых мероприятиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
В столице, 1 мая, около 1,5 млн человек приняли участие в массовых мероприятиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В массовых мероприятиях и народных гуляниях в день 1 мая приняли участие около 1,5 млн человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин», — сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что около 130 тыс. человек приняли участие в первомайском шествии профсоюзов в центре Москвы.