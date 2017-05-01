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17:16 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Около 1,5 млн челов­ек приняли участие в первомайских мероприятиях в Москве

В столице, 1 мая, около 1,5 млн человек приняли участие в массовых мероприятиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Источник: РИА "Новости"
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«В массовых мероприятиях и народных гуляниях в день 1 мая приняли участие около 1,5 млн челов­ек. Охрану общественного порядка и безопасно­сть граждан обеспечи­вают сотрудники орга­нов внутренних дел совместно с представит­елями Росгвардии и народных дружин», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ведомства отметили, что чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений общественного порядка не допущен­о.

Ранее сообщалось, что около 130 тыс. человек приняли участие в первомайском шествии профсоюзов в центре Москвы.

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