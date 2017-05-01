Отключения горячей воды в Краснодаре начнутся с 15 мая
Профилактические работы в котельных и на теплотрассах в этом году начнутся в середине мая.
Профилактические работы в котельных и на теплотрассах в этом году начнутся в середине мая.
Коммунальные службы Краснодара приступят к замене систем отопления и ремонту котельных с 15 мая. Так, поочередно, жителям многоквартирных домов придется по две недели обходиться без горячей воды, сообщил ГТРК «Кубань»
Отключения для профилактических работ на тепломагистралях и котельных коснутся и Новороссийска.