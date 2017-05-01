С 3 мая Сочи и Краснодар свяжет дополнительная «Ласточка»

Добраться с курорта до краевого центра теперь станет проще: между Сочи и Краснодаром начала курсировать еще одна «Ласточка».

Дополнительный поезд вышел на маршрут 1 мая. Но в этот день поезд № 816С со станции «Роза Хутор» проследует только в сторону Краснодара. 2 мая — только из Краснодара в Сочи. Далее поезда будут ходить ежедневно в обе стороны.

Со станции «Роза Хутор» поезд будет отправляться в 14.36, прибывать в Краснодар в 20.44. Из Краснодара «Ласточка» будет выходить в 7.20 и прибывать на «Розу Хутор» в 13.50.

Стоимость проезда в поезде от конечной до конечной станции составит 870 рублей, на откидном кресле — 522 рубля, сообщают «Вести Сочи».