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18:49 (мск), источник: Югополис

С 3 мая Сочи и Краснодар свяжет дополнительная «Ласточка»

Поезд в обоих направлениях будет отправляться ежедневно.

Добраться с курорта до краевого центра теперь станет проще: между Сочи и Краснодаром начала курсировать еще одна «Ласточка».

Дополнительный поезд вышел на маршрут 1 мая. Но в этот день поезд № 816С со станции «Роза Хутор» проследует только в сторону Краснодара. 2 мая — только из Краснодара в Сочи. Далее поезда будут ходить ежедневно в обе стороны.

Со станции «Роза Хутор» поезд будет отправляться в 14.36, прибывать в Краснодар в 20.44. Из Краснодара «Ласточка» будет выходить в 7.20 и прибывать на «Розу Хутор» в 13.50.

Стоимость проезда в поезде от конечной до конечной станции составит 870 рублей, на откидном кресле — 522 рубля, сообщают «Вести Сочи».

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