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18:03 (мск), источник: Sputnik.by

Прогноз погоды: уже со вторника 2 мая в Беларуси потеплеет

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Температура воздуха начнет повышаться в Беларуси со вторника, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Источник: Sputnik.by

Прохладная погода установилась на большей части страны в конце апреля: температура воздуха была несколько ниже климатической нормы, из-за чего в ряде регионов отказались от отключения отопления. Тепло было лишь на Гомельщине: там столбики термометров поднимались до +25°С.

Согласно прогнозу синоптиков на первую неделю последнего месяца весны уже со вторника 2 мая температура воздуха постепенно будет повышаться. Так, в Минске в ближайшие дни днем прогнозируется от +10 до +16°С.

Дожди ожидаются в центральных районах республики лишь во вторник, а уже со среды синоптики обещают ясную и достаточно комфортную погоду.

Местами по Беларуси в ближайшую неделю воздух будет прогреваться выше +20°С, в некоторых районах на севере и западе Беларуси днем прогнозируется порядка +10°С.

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