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18:01 (мск), источник: Sputnik.by

Продюсер о запрете песен: Ханок использует дыры в законодательстве

В телевизионном ток-шоу, посвященном скандальному запрету Эдуарда Ханка на исполнение его песен Ядвигой Поплавской и Анатолием Ярмоленко, было отмечено несовершенство белорусской законодательной базы по авторскому праву, которое не учитывает права исполнителей и аранжировщиков, рассказал на радио Sputnik Беларусь музыкальный продюсер Руслан Стариковский.

Источник: Sputnik.by

«Это и права на аранжировку, и права исполнителя, потому что у Ядвиги Поплавской оригинальнейший тембр, который на 50%, если не больше, сделал успех “Малиновки”, как и аранжировка Александра Тихановича. Но получается, что в нашем законодательстве есть только одна сторона. Ханок запретил композиторскую часть и песни действительно можно убрать из всех эфиров», — рассказал Стариковский.

Речь в запрете идет о музыке, написанной композитором к песням «Малиновка», «Завіруха», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай» и «Вы шумiце, бярозы». Кроме того, Эдуард Ханок высказал намерение подать в суд на народных артистов в том случае, если песни будут использоваться в концертах, теле- и радиоэфирах.

В той же Европе, по словам продюсера, законодательство охраняет цельное произведение. Например, учитывается ситуация, в которой могут поругаться участники группы или композитор с поэтом, и тогда может разрушиться целостность песни, чего происходить не должно.

«Получается, что проблема в самом законодательстве. Раз уж существует песня, давайте ее просто не трогать. Когда принимали закон в 2011 году, наверное, нужно было прописать, что все песни, которые были изданы до 2011 года, остаются как есть, а с 2011 года давайте включим новый механизм», — отметил Стариковский.

Именно эту законодательную лазейку, по мнению продюсера, и использует в сложившейся конфликтной ситуации Эдуард Ханок, который внимательно следит за судебными коллизиями по авторским правам в других странах.

«Яркий пример с Александром Солодухой. Он продал ему песню в начале 90-х за 3 тысячи долларов. Но Солодуха тогда не понимал, что надо было подписать договор. Вот я купил, заплатил, и этого достаточно. Песня раскрутилась, и Ханок посчитал, что мало взял, и потребовал еще 50 тысяч. Сошлись на 25-ти. Был бы договор, Солодуха сказал бы “до свидания”. Причем в этой истории нет обратной стороны. Если бы песня не раскрутилась, исполнитель мог бы прийти и сказать, что переплатил», — рассказал Стариковский.

Продюсер отметил, что в нынешнем законодательстве отсутствует механизм, по которому возможно было бы остановить вновь возникающие претензии Эдуарда Ханка к исполнителям его песен.

При этом, по словам Стариковского, необходимо помнить о том, что у песен есть авторы текстов либо их наследники, которые в случае запрета на исполнение лишаются своего авторского вознаграждения. Кроме того, этого же авторского вознаграждения за использование песен в теле- и радиоэфирах лишается и сам Эдуард Ханок, который выглядит в сложившейся ситуации «собакой на себе», сказал продюсер.

«Ирина Дорофеева сейчас депутат. И конечно, надо поднимать эту тему. У нас исполнитель, который живет только концертами, не получает авторское вознаграждение за свой вокал, хотя во всем мире такое есть», — отметил Стариковский.

По мнению музыкального продюсера, нынешняя скандальная история может стать прецедентом для изменения законодательства об авторском праве с учетом всех лазеек, которые обнаружились в ходе разбирательства.

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