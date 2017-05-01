В пермском парке Горького летом появится улица страха

Парк Горького в Перми готовит сюрпризы для своих посетителей в новом сезоне. Как удалось узнать корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье», самой невероятной новинкой сезона станет целый квартал страха, который разместится в молодёжном секторе (неподалёку от колеса обозрения).

«Улица страха» — уникальный аттракцион, не имеющий аналогов в России, — рассказал генеральный директор парка имени Горького Рашид Габдуллин. — Он объединит в себе несколько интерактивных площадок. В числе, которых эксклюзивный селфи-аттракцион — казнь на электрическом стуле. Этот необыкновенный объект — собственная разработка Парка. Кроме того, на улице можно будет попытать счастье и выловить легендарное дубайское золото, познакомиться с левитирующим волшебником и попробовать обхитрить фокусника. Но самые острые эмоции можно ощутить в «Лабиринте страха». Это ключевой объект всей улицы, где вас ждут непередаваемые эмоции ужасов. Участники в кромешной темноте должны пройти полный неожиданных препятствий маршрут, поэтому введены возрастные ограничения 16+.

Все лето на «Улице страха» будет проходить тематическая анимационная программа. Начиная с последних выходных мая сектор будет работать до 2 часов ночи.

Кстати, в этом же секторе посетителей ждут ещё изменения — «Дом Дракулы» превратится в «Логово пиратов». Это будет интерактивный тир. Посетители будут заезжать в него на специальных вагонетках и по пути они должны отстреливаться от пиратов. Оружие действует по типу игры в лазертаг. После финиша можно сравнить результаты — кто сколько очков заработал.

Ждут изменения и в других секторах парка. Например, уже убрали малое Колесо обозрения. На его место переедет итальянский аттракцион «Свадебная Карусель». Таким образом, на центральной площади станет еще больше места для проведения праздничных мероприятий.

«На месте карусели “Стиль” появится подростковый аттракцион-лабиринт который мы планируем в перспективе оформить, в рамках нашей концепции “Весь мир в парке” в виде легендарной арены античного Колизея, — сообщил Рашид Габдуллин. — Конечно, это только малая часть наших новинок, всего не расскажешь. Все можно будет увидеть и попробовать на себе уже в мае! Приходите в парк».

Напомним, парк работает каждый день с 9 до 23 часов. Детский сектор — с 10 до 22 часов, молодёжный — с 11 до 23 часов.