В пермском парке Горького летом появится улица страха
А замок графа Дракулы заменит интерактивный пиратский тир.
А замок графа Дракулы заменит интерактивный пиратский тир.
Парк Горького в Перми готовит сюрпризы для своих посетителей в новом сезоне. Как удалось узнать корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье», самой невероятной новинкой сезона станет целый квартал страха, который разместится в молодёжном секторе (неподалёку от колеса обозрения).
«Улица страха» — уникальный аттракцион, не имеющий аналогов в России, — рассказал генеральный директор парка имени Горького Рашид Габдуллин. — Он объединит в себе несколько интерактивных площадок. В числе, которых эксклюзивный
Все лето на «Улице страха» будет проходить тематическая анимационная программа. Начиная с последних выходных мая сектор будет работать до 2 часов ночи.
Кстати, в этом же секторе посетителей ждут ещё изменения — «Дом Дракулы» превратится в «Логово пиратов». Это будет интерактивный тир. Посетители будут заезжать в него на специальных вагонетках и по пути они должны отстреливаться от пиратов. Оружие действует по типу игры в лазертаг. После финиша можно сравнить результаты — кто сколько очков заработал.
Ждут изменения и в других секторах парка. Например, уже убрали малое Колесо обозрения. На его место переедет итальянский аттракцион «Свадебная Карусель». Таким образом, на центральной площади станет еще больше места для проведения праздничных мероприятий.
«На месте карусели “Стиль” появится подростковый
Напомним, парк работает каждый день с 9 до 23 часов. Детский сектор — с 10 до 22 часов, молодёжный — с 11 до 23 часов.