Басист группы Carla’s Dreams раскрыл свою личность
Невероятный сюрприз для поклонников сделала популярная молдавская группа Carla’s Dreams на концерте в Румынии.
Невероятный сюрприз для поклонников сделала популярная молдавская группа Carla’s Dreams на концерте в Румынии.
Басист группы Carla’s Dreams раскрыл, что родился в городе
«Я венгр, а это мой город. У меня есть друзья и родственники, которые тут проживают (…) Но независимо от языка, русский, румынский, венгерский, у нас есть общее — мы Carla’s Dreams», — сказал басист группы.