Басист группы Carla’s Dreams раскрыл свою личность

Басист группы Carla’s Dreams раскрыл, что родился в городе Сфынту-Георге (Румыния). Об этом сообщает Agerpres.ro.

«Я венгр, а это мой город. У меня есть друзья и родственники, которые тут проживают (…) Но независимо от языка, русский, румынский, венгерский, у нас есть общее — мы Carla’s Dreams», — сказал басист группы.