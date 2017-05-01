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18:19 (мск), источник: Publika.md

Басист группы Carla’s Dreams раскрыл свою личность

Невероятный сюрприз для поклонников сделала популярная молдавская группа Carla’s Dreams на концерте в Румынии.

Источник: Publika.md

Басист группы Carla’s Dreams раскрыл, что родился в городе Сфынту-Георге (Румыния). Об этом сообщает Agerpres.ro.

«Я венгр, а это мой город. У меня есть друзья и родственники, которые тут проживают (…) Но независимо от языка, русский, румынский, венгерский, у нас есть общее — мы Carla’s Dreams», — сказал басист группы.

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