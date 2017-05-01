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21:38 (мск), источник: СуперОмск

Демонстранты краснознаменных колонн: 1 мая омские коммунисты провели свое шествие

1 мая в Омске прошла традиционная демонстрация, посвященная Дню Весны и Труда.

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10
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Партия КПРФ не стала присоединяться к мероприятию, организаторами которого выступили региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Федерация омских профсоюзов, а провела свое шествие.

Демонстранты краснознаменных колонн несли в руках атрибутику Первомая советских лет: портреты Ленина и Сталина, а также коммунистические лозунги.

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