В Казани изготовили 10-килограммовую губадию

(Город Казань, KZN.RU, 1 мая). Сегодня в одном из развлекательных комплексов Казани испекли гигантскую губадию. Так здесь отметили открытие летнего туристического сезона в Татарстане и его столице.

Установление рекорда стало одним из главных событий весны, так как 2017 год объявлен годом татарской кулинарии в сфере ресторанного сервиса и гостеприимства Республики Татарстан.

Вес губадии составил 10 кг, размеры — 80 на 60 см. На ее изготовление ушло 2,5 часа.