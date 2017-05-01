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20:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани изготовили 10-килограммовую губадию

Так в городе отметили начало туристического сезона.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань, KZN.RU, 1 мая). Сегодня в одном из развлекательных комплексов Казани испекли гигантскую губадию. Так здесь отметили открытие летнего туристического сезона в Татарстане и его столице.

Установление рекорда стало одним из главных событий весны, так как 2017 год объявлен годом татарской кулинарии в сфере ресторанного сервиса и гостеприимства Республики Татарстан.

Вес губадии составил 10 кг, размеры — 80 на 60 см. На ее изготовление ушло 2,5 часа.

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