Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии

Самая влиятельная женщина в мире. Как Ангела Меркель стала главным политиком Европы и что ей угрожает сейчас. Репортаж «Медузы»

Меркель не надела головной убор, в том числе на встрече с королем Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом.

Ранее покрывать голову в Саудовской Аравии отказывались премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывшая первая леди США Мишель Обама и глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.

Журналист Mitteldeutscher Rundfunk Ангела Ульрих сообщила, что сопровождающие канцлера корреспонденты также не соблюдали дресс-код.