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19:28 (мск), источник: РИА Новости

Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Саудовскую Аравию не стала покрывать голову платком, положенным по дресс-коду, сообщает Independent.

Источник: Reuters
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Меркель не надела головной убор, в том числе на встрече с королем Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом.

Ранее покрывать голову в Саудовской Аравии отказывались премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывшая первая леди США Мишель Обама и глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.

Журналист Mitteldeutscher Rundfunk Ангела Ульрих сообщила, что сопровождающие канцлера корреспонденты также не соблюдали дресс-код.

При этом два года назад во время визита в Саудовскую Аравию вице-канцлера Зигмара Габриэля немецкую делегацию в аэропорту встретили корзиной, полной традиционной одежды.

Комментарии
11
Василий Фесин
Ничего,скоро турки научат паранжу носить...
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Берёзка
Саудовцы я так понимаю тоже в Европе не соблюдает дресс-код.
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Андрей Гончаров
Не могу представить её с покрытой головой. На кого она будет похожа?
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