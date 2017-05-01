Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Саудовскую Аравию не стала покрывать голову платком, положенным по
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Саудовскую Аравию не стала покрывать голову платком, положенным по
Меркель не надела головной убор, в том числе на встрече с королем Салманом бин
Ранее покрывать голову в Саудовской Аравии отказывались премьер Великобритании Тереза Мэй,
Журналист Mitteldeutscher Rundfunk Ангела Ульрих сообщила, что сопровождающие канцлера корреспонденты также не соблюдали
При этом два года назад во время визита в Саудовскую Аравию