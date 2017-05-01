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19:20 (мск), источник: Publika.md

Найден древний хищник с 50 ногами

Канадские палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых животных.

Источник: Publika.md

Открытие позволяет заполнить пробел в истории эволюции жвалоносных (лат. Mandibulata) — многочисленной группы членистоногих. Подтип жвалоносные включает три надкласса: ракообразные (Crustacea, или Eucrustacea), многоножки (Myriapoda) и насекомые (Hexapoda, или Insecta).

Общим признаком этих представителей фауны является наличие верхних парных челюстей (жвал). У ракообразных, многоножек и насекомых они служат для разгрызания и размельчения пищи, а у общественных насекомых (муравьи, пчелы, осы, шмели, термиты) также и для построения гнезд. Изучая ископаемые останки, найденные в осадочных породах на территории канадского Национального парка Кутеней, ученые смогли проследить эволюционное развитие этого органа, пишет National Geographic.

Установив, что останки принадлежат животному неизвестного ранее вида, палеонтологи назвали его Tokummia katalepsis: от греческого слова, означающего «захват», и реки Токумм, протекающей через парк. Древний представитель жвалоносных в длину достигал 10 см, имел 50 веслообразных ножек, два когтя и двустворчатую раковину, за пределами которой располагались стебельчатые глаза.

Tokummia katalepsis мог передвигаться как по суше, так и по воде. Несмотря на свои крупные для жвалоносных размеры, он охотился только на мягкотелых жертв: с твердой добычей его сравнительно хрупкие жвалы бы не справились. Ископаемый предок жвалоносных населял Землю в кембрийский период — около 500 млн лет назад.

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