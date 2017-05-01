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19:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Вэл Килмер подтвердил слухи о борьбе с раком горла

Актер Вэл Килмер признался, что уже долгое время борется с раком горла. Об этом он рассказал в ходе сессии вопросов и ответов на Reddit.

Источник: AFP 2017

Одним из первых о болезни Килмера сообщил в 2016 году актер Майкл Дуглас. Тогда артист опроверг эту информацию, однако пользователи сети захотели узнать о его здоровье больше. Во время ответов на один из вопросов Килмер подтвердил их подозрения.

Очевидно, он пытался мне помочь тогда, потому что СМИ пытались выяснить, куда я исчез. Я боролся с раком
Вэл Килмер

Килмер также добавил, что ему было сложно говорить и общаться с журналистами:

Несмотря на лечение, мой язык опухал. Тогда я звучал не как обычно, и даже сейчас люди могут подумать, что я не здоров.

Впервые слухи о болезни актера появились в 2015 году, когда его госпитализировали с опухолью горла. Тогда он заявил, что всего лишь были осложнения после простуды. В 2016-м Дуглас рассказал, что Килмер борется с раком горла и «переживает не лучшее время».

Вэл Килмер известен ролью Джима Моррисона в фильме «Дорз» Оливера Стоуна, также он сыграл Бэтмена в картине Джоеля Шумахера «Бэтмен навсегда». В общей сложности он снялся более чем в 80 картинах.

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