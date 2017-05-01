Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
22По миру прошел Первомай
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
21:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Советский лозунг над городом и дети за мир — фоторепортаж

На Урале первомайские демонстрации объединили десятки тысяч человек.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В городах и сёлах Свердловской области сегодня, 1 мая, прошли торжественные мероприятия, приуроченные Дню весны и труда. Они объединили более 100 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге по главной улице — проспекту Ленина к площади 1905 года первомайские колонны собрали представителей политических партий, профсоюзов, общественных организаций, а также трудящихся городских коллективов. Ранее ожидалось, что всего в них примет участие порядка 25 тысяч человек. Но, по оценкам наблюдателей, оно оказалось несколько больше. Этому способствовала ясная и солнечная погода.

На праздничное шествие вышли и представители непарламентских партий, и общественные движения. Издалека была заметна растяжка с призывом вернуть в центр города Краснознамённую группу. Напомним, в январе 2013 года администрация Екатеринбурга демонтировала композицию, к которой ранее был прикреплён Орден Ленина — награда, которую получил город Свердловск. Вернуть её на место так и не удалось.

В городах Свердловской области также прошли шествия и демонстрации. Не стал исключением и Первоуральск — пригород Екатеринбурга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, первомайская демонстрация здесь практически не отличалась от того размаха, с каким Первомай отмечали в советское время.

Один из главных советских лозунгов до сих пор находится на самой высокой точке города. «Слава Труду» красуется на девятиэтажке в центре города. На соседнем девятиэтажном доме до осени 1991 года было начертано «Слава КПСС». Но затем его по понятным причинам убрали.

Из современных символов — макет земного шара на проспекте Ильича.

С нашей планетой была связана и акция, которая сегодня предварила первомайскую демонстрацию — «Мир в наших руках». Ее целью было привлечь внимание общественности к вопросам бережного отношения к окружающему миру. С конца к началу колонны участники передавали друг другу большой шар в виде планеты. После передачи «глобуса» участников и гостей праздника ожидает самый массовый в истории нашего города танцевальный флешмоб. Затем этим «глобусом» завладели дети — участники самого большого в истории города танцевального флешмоба, которые затем станцевали под репертуар из нескольких патриотических песен и популярных хитов.

Затем началась первомайская демонстрация. Тысячи горожан прошли по проспекту Ильича к площади Победы. Среди них представители политических партий, трудящиеся местных предприятий, школ и детских садов, ветераны и другие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Владимир Путин подписал закон о запрете на «позорящие» имена
Лавров и Тиллерсон договорились о встрече на Аляске
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
Командир экипажа рассказал о деталях ЧП на рейсе Москва-Бангкок
Макрон предупредил о возможности выхода Франции из ЕС
Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь