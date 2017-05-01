Советский лозунг над городом и дети за мир — фоторепортаж

В городах и сёлах Свердловской области сегодня, 1 мая, прошли торжественные мероприятия, приуроченные Дню весны и труда. Они объединили более 100 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге по главной улице — проспекту Ленина к площади 1905 года первомайские колонны собрали представителей политических партий, профсоюзов, общественных организаций, а также трудящихся городских коллективов. Ранее ожидалось, что всего в них примет участие порядка 25 тысяч человек. Но, по оценкам наблюдателей, оно оказалось несколько больше. Этому способствовала ясная и солнечная погода.

На праздничное шествие вышли и представители непарламентских партий, и общественные движения. Издалека была заметна растяжка с призывом вернуть в центр города Краснознамённую группу. Напомним, в январе 2013 года администрация Екатеринбурга демонтировала композицию, к которой ранее был прикреплён Орден Ленина — награда, которую получил город Свердловск. Вернуть её на место так и не удалось.

В городах Свердловской области также прошли шествия и демонстрации. Не стал исключением и Первоуральск — пригород Екатеринбурга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, первомайская демонстрация здесь практически не отличалась от того размаха, с каким Первомай отмечали в советское время.

Один из главных советских лозунгов до сих пор находится на самой высокой точке города. «Слава Труду» красуется на девятиэтажке в центре города. На соседнем девятиэтажном доме до осени 1991 года было начертано «Слава КПСС». Но затем его по понятным причинам убрали.

Из современных символов — макет земного шара на проспекте Ильича.

С нашей планетой была связана и акция, которая сегодня предварила первомайскую демонстрацию — «Мир в наших руках». Ее целью было привлечь внимание общественности к вопросам бережного отношения к окружающему миру. С конца к началу колонны участники передавали друг другу большой шар в виде планеты. После передачи «глобуса» участников и гостей праздника ожидает самый массовый в истории нашего города танцевальный флешмоб. Затем этим «глобусом» завладели дети — участники самого большого в истории города танцевального флешмоба, которые затем станцевали под репертуар из нескольких патриотических песен и популярных хитов.

Затем началась первомайская демонстрация. Тысячи горожан прошли по проспекту Ильича к площади Победы. Среди них представители политических партий, трудящиеся местных предприятий, школ и детских садов, ветераны и другие.