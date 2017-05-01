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21:20 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге снова открылся клуб, закрытый после BDSM-вечеринки

Заведение по-прежнему работает в муниципальном кинотеатре «Салют», но владелец ужесточил «фейс-контроль».

Екатеринбургский клуб «Линч», о закрытии которого сообщалось после скандальной BDSM-вечеринки в марте 2017 года, снова начал свою работу. Об этом в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» сообщил создатель проекта, замдиректора муниципального кинотеатра «Салют» Станислав Словиковский.

Сообщается, что проект «Линч», называемый «клубом на одну ночь», видоизменяет правила членства в нем. В заведении будет действовать система клубных карт, а решение об одобрении каждого конкретного участника принимается персонально. «Для того что бы попасть на все наши киновечеринки особым образом обладать привилегиями бонусами скидками почетом уважением и доступом к специальным программам и возможностям нужно вступить в виртуальный клуб “Друзья Линча”», — пишет Словиковский. Он уточняет, что одним из условий посещения вечеринок станет покупка билета на сеанс.

Уместно напомнить, что поводом для скандала стала BDSM-вечеринка под названием «Blue Velvet», прошедшая 18 марта в кинотеатре «Салют». Об ежегодном мероприятии, традиционно проходящем на грани фола уже восьмой раз, написал ряд екатеринбургских СМИ. После того, как информация о происходящем была донесена до сити-менеджера Александра Якоба, последний, по праву учредителя, распорядился закрыть проект. По словам директора «Салюта» Сергея Федякова, «Линч» приносил неплохую прибыль и позволял кинотеатру выживать.

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