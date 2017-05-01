В Екатеринбурге снова открылся клуб, закрытый после BDSM-вечеринки

Екатеринбургский клуб «Линч», о закрытии которого сообщалось после скандальной BDSM-вечеринки в марте 2017 года, снова начал свою работу. Об этом в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» сообщил создатель проекта, замдиректора муниципального кинотеатра «Салют» Станислав Словиковский.

Сообщается, что проект «Линч», называемый «клубом на одну ночь», видоизменяет правила членства в нем. В заведении будет действовать система клубных карт, а решение об одобрении каждого конкретного участника принимается персонально. «Для того что бы попасть на все наши киновечеринки особым образом обладать привилегиями бонусами скидками почетом уважением и доступом к специальным программам и возможностям нужно вступить в виртуальный клуб “Друзья Линча”», — пишет Словиковский. Он уточняет, что одним из условий посещения вечеринок станет покупка билета на сеанс.