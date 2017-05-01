В Екатеринбурге снова открылся клуб, закрытый после BDSM-вечеринки
Заведение
Заведение
Екатеринбургский клуб «Линч», о закрытии которого сообщалось после скандальной
Сообщается, что проект «Линч», называемый «клубом на одну ночь», видоизменяет правила членства в нем. В заведении будет действовать система клубных карт, а решение об одобрении каждого конкретного участника принимается персонально. «Для того что бы попасть на все наши киновечеринки особым образом обладать привилегиями бонусами скидками почетом уважением и доступом к специальным программам и возможностям нужно вступить в виртуальный клуб “Друзья Линча”», — пишет Словиковский. Он уточняет, что одним из условий посещения вечеринок станет покупка билета на сеанс.
Уместно напомнить, что поводом для скандала стала