Болельщики ФК «Краснодар» подрались с фанатами «Анжи»
Потасовка с участием 20 человек произошла перед началом матча в краевой столице.
Потасовка с участием 20 человек произошла перед началом матча в краевой столице.
Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. По предварительным данным, конфликт произошел прямо пред входом в стадион ФК «Краснодар», где в настоящее время проходит игра между местным клубом и ФК «Анжи».
Как сообщили очевидцы, драка завязалась после того, как болельщики махачкалинской команды начали выкрикивать кричалки с нецензурным содержанием. На этом фоне между гостями из Дагестана и фанатами «быков» произошла потасовка. В драке, предположительно, участвовали около 20 человек.
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