Болельщики ФК «Краснодар» подрались с фанатами «Анжи»

Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. По предварительным данным, конфликт произошел прямо пред входом в стадион ФК «Краснодар», где в настоящее время проходит игра между местным клубом и ФК «Анжи».



Как сообщили очевидцы, драка завязалась после того, как болельщики махачкалинской команды начали выкрикивать кричалки с нецензурным содержанием. На этом фоне между гостями из Дагестана и фанатами «быков» произошла потасовка. В драке, предположительно, участвовали около 20 человек.



В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю подтвердили информацию о драке. В ведомстве сообщили, что в отношении некоторых дебоширов заведены административные протоколы. Нарушителей порядка доставили в отделение полиции.