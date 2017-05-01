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20:03 (мск), источник: Новая Кубань

Болельщики ФК «Краснодар» подрались с фанатами «Анжи»

Потасовка с участием 20 человек произошла перед началом матча в краевой столице.

Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. По предварительным данным, конфликт произошел прямо пред входом в стадион ФК «Краснодар», где в настоящее время проходит игра между местным клубом и ФК «Анжи».

Как сообщили очевидцы, драка завязалась после того, как болельщики махачкалинской команды начали выкрикивать кричалки с нецензурным содержанием. На этом фоне между гостями из Дагестана и фанатами «быков» произошла потасовка. В драке, предположительно, участвовали около 20 человек.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю подтвердили информацию о драке. В ведомстве сообщили, что в отношении некоторых дебоширов заведены административные протоколы. Нарушителей порядка доставили в отделение полиции.

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