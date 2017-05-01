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20:03 (мск), источник: Новости Воронежа

Прогноз погоды: В Воронеже в ближайшую рабочую неделю потеплеет до 24 градусов

Дождей не ожидается.

Источник: Новости Воронежа

Первомай в Воронеже выдался теплым. В нашем городе воздух прогревался до 22 градусов. При этом, по данным гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха составляет 11 градусов тепла. Максимум в 27,7 градуса наблюдали в 1970-м, а минимум в 1,6 градуса мороза был зафиксирован в 2006 году.

Вторник, 2 мая, станет самым жарким днем на этой рабочей неделе. Днем столбики термометров будут достигать показателя в 24 градуса. В ночное время также будет весьма тепло — около 12 градусов.

В среду, 3 мая, слегка похолодает. В ночное время погода будет такой же, как и накануне. А вот днем прогнозируют 18 градусов.
В четверг, 4 мая, в нашем городе ночью будет 8 градусов тепла. А днем в Воронеже порядка 16 градусов.

Наконец, в предпраздничную пятницу, 5 мая, в столице Черноземья термометры в ночное время покажут 6 градусов тепла. А днем по-прежнему сохранится 16 градусов.

На протяжении всех дней в Воронеже дождей прогнозируют.

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