В двух самарских киосках незаконно продавали алкоголь

Местные жители пожаловались сотрудникам полиции, что в одном из киосков с нарушениями закона продают алкоголь. По имеющимся у полиции сведениям, упомянутый гражданами торговый объект является нестационарным. В 2016 году владельца киоска привлекали к административной ответственности за реализацию алкоголя из нестационарного киоска. Однако, как следовало из поступившей информации, хозяин торгового объекта не прекратил нарушать закон.

Для проверки полученной информации сотрудники органов внутренних дел выехали по адресу. В ходе работы полицейские зафиксировали продажу алкогольной продукции. В результате в отношении владельца торгового киоска стражи порядка составили протокол об административном правонарушении.