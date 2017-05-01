Южноуральцам ограничат въезд в леса из-за высокой пожарной опасности
В регионе действует особый противопожарный режим.
В регионе действует особый противопожарный режим.
Опасность пожаров стала причиной ограничения для южноуральцев на посещение лесов, сообщают в региональном ГУ МЧС.
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Отметим, что, по данным челябинского гидрометцентра, 2 мая на Южном Урале установится переменная облачность без осадков, а в дневные часы температура воздуха достигнет +26 градусов. В связи с тёплой сухой погодой на территории региона накануне был введён особый противопожарный режим.