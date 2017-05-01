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21:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцам ограничат въезд в леса из-за высокой пожарной опасности

В регионе действует особый противопожарный режим.

Опасность пожаров стала причиной ограничения для южноуральцев на посещение лесов, сообщают в региональном ГУ МЧС.

«1—3 мая года в большинстве районов Челябинской области ожидается преобладание высокой пожарной опасности. Ограничен вход и въезд в лес граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса», — отмечают в чрезвычайном ведомстве. Жителей региона просят не забывать о правилах безопасности: не жечь мусор, не разводить костры, в случае обнаружения возгорания — звонить по экстренному телефону «101».

Отметим, что, по данным челябинского гидрометцентра, 2 мая на Южном Урале установится переменная облачность без осадков, а в дневные часы температура воздуха достигнет +26 градусов. В связи с тёплой сухой погодой на территории региона накануне был введён особый противопожарный режим.

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