Первые фавориты Евровидения-2017

Об этом сообщают «Вести».

По результатам голосования прессы, которая присутствовала на репетиции, дуэт Norma John вырвался на первое место с 72 баллами.

На втором месте — Азербайджан (65 баллов), на третьем — Португалия (64 балла). На четвертом месте — Швеция (39 баллов).

Вместе с тем, из 9 участников, которые вчера репетировали свой номер, последнее место заняла Бельгия, не получившая ни одного балла.