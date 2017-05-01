Первые фавориты Евровидения-2017
Новым фаворитом Евровидения-2017 после первых репетиций и голосования прессы стал финский дуэт Norma John.
Новым фаворитом Евровидения-2017 после первых репетиций и голосования прессы стал финский дуэт Norma John.
Об этом сообщают «Вести».
По результатам голосования прессы, которая присутствовала на репетиции, дуэт Norma John вырвался на первое место с 72 баллами.
На втором месте — Азербайджан (65 баллов), на третьем — Португалия (64 балла). На четвертом месте — Швеция (39 баллов).
Вместе с тем, из 9 участников, которые вчера репетировали свой номер, последнее место заняла Бельгия, не получившая ни одного балла.