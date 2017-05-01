В Новой Зеландии морскую свинку взяли в полицию
Констебль Эллиот отныне — талисман новозеландской полиции. У него есть своя форма и фуражка полицейского.
Констебль Эллиот отныне — талисман новозеландской полиции. У него есть своя форма и фуражка полицейского.
Морская свинка принадлежит одному из сотрудников
Именно за эти «антискоростные» навыки морской свинке досталась важная миссия: Эллиот напоминает водителям быть осторожнее, проезжая мимо школ — 1 мая школьники в Новой Зеландии вышли с каникул.
«Как и я, они (дети) маленькие и непредсказуемые, поэтому нужно внимательно следить за дорогой», — написано на странице департамента в Facebook. Пост уже набрал более 8 500 лайков и почти 1500 репостов в соцсети: общественность явно одобрила «пушистую» идею правоохранителей.