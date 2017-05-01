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20:40 (мск), источник: Моя Планета

В Новой Зеландии морскую свинку взяли в полицию

Констебль Эллиот отныне — талисман новозеландской полиции. У него есть своя форма и фуражка полицейского.

Морская свинка принадлежит одному из сотрудников пресс-службы полиции Новой Зеландии. Констебль Эллиот любит, когда его берут на руки, обожает спать на коленях и может передвигаться со скоростью 9 км/ч.

Именно за эти «антискоростные» навыки морской свинке досталась важная миссия: Эллиот напоминает водителям быть осторожнее, проезжая мимо школ — 1 мая школьники в Новой Зеландии вышли с каникул.

«Как и я, они (дети) маленькие и непредсказуемые, поэтому нужно внимательно следить за дорогой», — написано на странице департамента в Facebook. Пост уже набрал более 8 500 лайков и почти 1500 репостов в соцсети: общественность явно одобрила «пушистую» идею правоохранителей.

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