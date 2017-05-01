В Новой Зеландии морскую свинку взяли в полицию

Морская свинка принадлежит одному из сотрудников пресс-службы полиции Новой Зеландии. Констебль Эллиот любит, когда его берут на руки, обожает спать на коленях и может передвигаться со скоростью 9 км/ч.

Именно за эти «антискоростные» навыки морской свинке досталась важная миссия: Эллиот напоминает водителям быть осторожнее, проезжая мимо школ — 1 мая школьники в Новой Зеландии вышли с каникул.