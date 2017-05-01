Байкер Хирург: «Ночные волки» немного меняют маршрут

«Ночные волки» третий год совершают поездку по маршруту Москва — Берлин. Марш «Дороги Победы» байкеры приурочивают ко Дню Победы, а основные мероприятия проходят в Берлине 9 мая.

Часть байкеров, едущая через Беларусь, на территорию Евросоюза пустили, однако у двигающихся из Калининграда мотоциклистов на границе с Польшей возникли проблемы — из-за этого «Ночные волки» меняют свои планы.

«Дальше мы поедем по захоронениям, как и планировали. В этом году с двух сторон стартовал наш марш “Дороги Победы”. Мы идем сейчас другим маршрутом, не стали рисковать в Польше и переходить границу там, в Бресте, а пошли другим маршрутом, чтобы тоже попасть, и тогда колонна сольется», — рассказал Хирург в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Байкер отметил: как действовать в дальнейшем он знает. Также Залдостанов рассказал, что с большими трудностями байкеры столкнулись на границе в Калининградской области.

«У нас были серьезные проблемы на переходе Мамоново — Бранево. Там стартовало более 100 мотоциклов, и вот там из колонны выдергивали целенаправленно “Ночных волков”, лишали людей виз, разворачивали назад. Понагнали туда целое шапито, декорации в виде 28 вооруженных спецназовцев с автоматчиками, цирковое представление сделали из нашего задержания», — сообщил Залдостанов.

Хирург поделился мнением о том, что, по словам польских пограничников, байкеры из «Ночных волков» — это экстремисты, «и флаг Победы является экстремистским».