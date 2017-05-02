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10:12 (мск), источник: "Российская газета"

Водолазы подняли из Дона две боевые машины времен войны

На один день село Урыв-Покровка в Воронежской области превратилось в настоящий музей бронетехники — водолазы успешно подняли из Дона две боевые машины времен Великой Отечественной войны.

В одном месте поисковики нашли самоходку вермахта и американский танк, поставленный в СССР по ленд-лизу. Первым подняли немецкое самоходное орудие Stug III. После войны его взорвали, не вынимая из воды, однако рубка с пушкой и нарисованным на борту немецким крестом отлично сохранилась.

Приготовления к извлечению с речного дна американского танка M3 Stuart продолжались четыре дня, сама операция заняла минут 15. Из пулеметного гнезда в лобовой броне боевой машины лилась вода, башня отсутствовала. Возможно, ее сняли, чтобы не мешала судоходству. Танк вытащили на сушу и обмыли из пожарных шлангов. Затем находкой занялись саперы — внутри оставался боекомплект. В конце концов танк отвезут в ближайшую воинскую часть, и дальнейшую его судьбу решит коллегия по историческому наследию минобороны. Возможно, «Стюарт» останется в Урыве — памятником.

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