Водолазы подняли из Дона две боевые машины времен войны

В одном месте поисковики нашли самоходку вермахта и американский танк, поставленный в СССР по ленд-лизу. Первым подняли немецкое самоходное орудие Stug III. После войны его взорвали, не вынимая из воды, однако рубка с пушкой и нарисованным на борту немецким крестом отлично сохранилась.

Приготовления к извлечению с речного дна американского танка M3 Stuart продолжались четыре дня, сама операция заняла минут 15. Из пулеметного гнезда в лобовой броне боевой машины лилась вода, башня отсутствовала. Возможно, ее сняли, чтобы не мешала судоходству. Танк вытащили на сушу и обмыли из пожарных шлангов. Затем находкой занялись саперы — внутри оставался боекомплект. В конце концов танк отвезут в ближайшую воинскую часть, и дальнейшую его судьбу решит коллегия по историческому наследию минобороны. Возможно, «Стюарт» останется в Урыве — памятником.