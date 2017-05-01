Умер классик советской детской литературы Анатолий Алексин

Он скончался в возрасте 92 лет в Люксембурге. Об этом написал российский журналист и писатель Дмитрий Лиханов на своей странице в Facebook.

Анатолий Гоберман (литературный псевдоним Алексин) родился 3 августа 1924 года в Москве. Дебютировал стихами в газете «Пионерская правда», когда был подростком. Окончив Московский институт востоковедения в 1950 году выпустил первый сборник повестей «Тридцать один день». Был членом редколлегии журнала «Юность».

В 1993 году эмигрировал в Израиль. С 2011 года жил в Люксембурге.