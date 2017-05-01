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23:38 (мск), источник: ТАСС

Первомай в Москве стал самым теплым днем с начала 2017 года

Термометры зафиксировали плюс 24,8 градусов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первомай в российской столице стал самым теплым днем с начала 2017 года.

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Как сообщили в столичном Метеобюро, термометры зафиксировали плюс 24,8 градусов.

«Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала текущего года в Москве. До этого самым теплым считался день 30 апреля. В минувшее воскресенье воздух в столице прогрелся до 24,5 градусов», — отметил представитель метеослужбы.

Рекорд этого дня (плюс 26,3 градуса) принадлежит 1977 году.

По предварительным прогнозам синоптиков, летнее тепло продержится в Москве до среды. Во второй половине недели ожидается похолодание. В ночь на пятницу воздух может остыть до минус 2 градусов, днем будет около 10 градусов тепла.

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