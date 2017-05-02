Северный полюс достигнет Европы. Вот какими будут самые неожиданные последствия

Мы чаще будем болеть

Согласно исследованиям, жаркая погода будет провоцировать появление болезней. Комары, носители вирусов, будут иметь возможность летать на более высокой высоте, а загрязнение воды получит более широкое распространение, также иммунная система больных людей будет ослабевать быстрее.

Сибирь станет минным полем

Сибирская почва в большинстве областей полна бактерий, производящих метан. Обычно, он накапливается в верхних слоях тропосферы, однако, из-за мощного нагрева метан и большого количества диоксида углерода — распространяется в атмосфере. Но довольно большое количество накапливается во «влажных карманах» земли.

В настоящее время в Сибири насчитывается около 7000 районов, где почва набухает и может взорваться при воспламенении.

Географический Северный полюс достигнет Европы

Земля вертится вокруг своей оси, но из-за человеческой деятельности большая часть ледников на Северном полюсе тает и мигрирует в другие зоны планеты. Равновесие массы Земли нарушено из-за этих изменений, таким образом, Северные полюс мигрирует в сторону европейского континента ежегодно на 10 см. Явление начало ощущаться в 2000 г., согласно IFL Science.

Вулканическая активность возрастет

Несколько вулканов, в основном из зоны Исландии, покрыты ледниками. Из-за потепления лед начинает таять, а последствия могут быть катастрофическими. Вначале часть воды смешается с расплавленной на поверхности магмой, вызывая взрывы. Во-вторых, когда растает большая часть замерзшей коры, пузырьки лавы будут образовываться легче, вследствие чего увеличивается внутреннее давление. Таким образом вулкан в конечном итоге начнет извержение.

Появятся новые виды животных

Гибридные медведи — сочетание между медведем гризли и полярным медведем — является уже распространенным явлением в арктической зоне. Из-за таяния льда медведи начинают мигрировать в глубь страны, где спариваются с медведями, живущими на суше, и таким образом появляются гибридные животные.

Вино станет более дорогим и более низкого качества

Теплый климат очень благоприятен для некоторых зон, в которых выращивают виноградники, однако в таких крупных винодельческих странах, как Чили, Франция и Аргентина, виноградники не устоят перед климатическими изменениями. В этих зонах уровень производства вина уже снижается, а качество — значительно уменьшается.