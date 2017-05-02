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00:41 (мск), источник: Noi.md

Северный полюс достигнет Европы. Вот какими будут самые неожиданные последствия

Изменение климата вызывает в настоящее время некоторые из самых страшных явлений.

Источник: Noi.md

Мы чаще будем болеть

Согласно исследованиям, жаркая погода будет провоцировать появление болезней. Комары, носители вирусов, будут иметь возможность летать на более высокой высоте, а загрязнение воды получит более широкое распространение, также иммунная система больных людей будет ослабевать быстрее.

Сибирь станет минным полем

Сибирская почва в большинстве областей полна бактерий, производящих метан. Обычно, он накапливается в верхних слоях тропосферы, однако, из-за мощного нагрева метан и большого количества диоксида углерода — распространяется в атмосфере. Но довольно большое количество накапливается во «влажных карманах» земли.

В настоящее время в Сибири насчитывается около 7000 районов, где почва набухает и может взорваться при воспламенении.

Географический Северный полюс достигнет Европы

Земля вертится вокруг своей оси, но из-за человеческой деятельности большая часть ледников на Северном полюсе тает и мигрирует в другие зоны планеты. Равновесие массы Земли нарушено из-за этих изменений, таким образом, Северные полюс мигрирует в сторону европейского континента ежегодно на 10 см. Явление начало ощущаться в 2000 г., согласно IFL Science.

Вулканическая активность возрастет

Несколько вулканов, в основном из зоны Исландии, покрыты ледниками. Из-за потепления лед начинает таять, а последствия могут быть катастрофическими. Вначале часть воды смешается с расплавленной на поверхности магмой, вызывая взрывы. Во-вторых, когда растает большая часть замерзшей коры, пузырьки лавы будут образовываться легче, вследствие чего увеличивается внутреннее давление. Таким образом вулкан в конечном итоге начнет извержение.

Появятся новые виды животных

Гибридные медведи — сочетание между медведем гризли и полярным медведем — является уже распространенным явлением в арктической зоне. Из-за таяния льда медведи начинают мигрировать в глубь страны, где спариваются с медведями, живущими на суше, и таким образом появляются гибридные животные.

Вино станет более дорогим и более низкого качества

Теплый климат очень благоприятен для некоторых зон, в которых выращивают виноградники, однако в таких крупных винодельческих странах, как Чили, Франция и Аргентина, виноградники не устоят перед климатическими изменениями. В этих зонах уровень производства вина уже снижается, а качество — значительно уменьшается.

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