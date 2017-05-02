Северный полюс достигнет Европы. Вот какими будут самые неожиданные последствия
Изменение климата вызывает в настоящее время некоторые из самых страшных явлений.
Изменение климата вызывает в настоящее время некоторые из самых страшных явлений.
Мы чаще будем болеть
Согласно исследованиям, жаркая погода будет провоцировать появление болезней. Комары, носители вирусов, будут иметь возможность летать на более высокой высоте, а загрязнение воды получит более широкое распространение, также иммунная система больных людей будет ослабевать быстрее.
Сибирь станет минным полем
Сибирская почва в большинстве областей полна бактерий, производящих метан. Обычно, он накапливается в верхних слоях тропосферы, однако,
В настоящее время в Сибири насчитывается около 7000 районов, где почва набухает и может взорваться при воспламенении.
Географический Северный полюс достигнет Европы
Земля вертится вокруг своей оси, но
Вулканическая активность возрастет
Несколько вулканов, в основном из зоны Исландии, покрыты ледниками.
Появятся новые виды животных
Гибридные медведи — сочетание между медведем гризли и полярным медведем — является уже распространенным явлением в арктической зоне.
Вино станет более дорогим и более низкого качества
Теплый климат очень благоприятен для некоторых зон, в которых выращивают виноградники, однако в таких крупных винодельческих странах, как Чили, Франция и Аргентина, виноградники не устоят перед климатическими изменениями. В этих зонах уровень производства вина уже снижается, а качество — значительно уменьшается.