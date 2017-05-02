Вводятся электрички из Казани в Йошкар-Олу и обратно

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). С 5 мая по 10 июля назначаются пригородные поезда Казань — Йошкар-Ола, Йошкар-Ола — Казань, Йошкар-Ола — Табашино и Табашино — Йошкар-Ола, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, с 5 мая по 9 июля по пятницам, субботам и воскресеньям назначаются электрички № 6383 Казань — Йошкар-Ола (отправление из Казани в 15.10, прибытие в Йошкар-Олу в 18.22); № 6453 Йошкар-Ола — Табашино (отправление из Йошкар-Олы в 18.50, прибытие в Табашино в 20.12).

Кроме того, с 5 мая по 10 июля по понедельникам, субботам и воскресеньям вводится пригородный поезд № 6382 Йошкар-Ола — Казань (отправление из Йошкар-Олы в 7.40, прибытие в Казань в 11.02).