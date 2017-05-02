Вводятся электрички из Казани в Йошкар-Олу и обратно
Пригородные поезда будут курсировать до июля.
Пригородные поезда будут курсировать до июля.
(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). С 5 мая по 10 июля назначаются пригородные поезда Казань —
В частности, с 5 мая по 9 июля по пятницам, субботам и воскресеньям назначаются электрички № 6383 Казань —
Кроме того, с 5 мая по 10 июля по понедельникам, субботам и воскресеньям вводится пригородный поезд № 6382
С 6 мая по 10 июля по понедельникам, субботам и воскресеньям назначается поезд № 6452 Табашино —