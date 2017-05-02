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09:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Вводятся электрички из Казани в Йошкар-Олу и обратно

Пригородные поезда будут курсировать до июля.

Источник: Reuters

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). С 5 мая по 10 июля назначаются пригородные поезда Казань — Йошкар-Ола, Йошкар-Ола — Казань, Йошкар-Ола — Табашино и Табашино — Йошкар-Ола, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, с 5 мая по 9 июля по пятницам, субботам и воскресеньям назначаются электрички № 6383 Казань — Йошкар-Ола (отправление из Казани в 15.10, прибытие в Йошкар-Олу в 18.22); № 6453 Йошкар-Ола — Табашино (отправление из Йошкар-Олы в 18.50, прибытие в Табашино в 20.12).

Кроме того, с 5 мая по 10 июля по понедельникам, субботам и воскресеньям вводится пригородный поезд № 6382 Йошкар-Ола — Казань (отправление из Йошкар-Олы в 7.40, прибытие в Казань в 11.02).

С 6 мая по 10 июля по понедельникам, субботам и воскресеньям назначается поезд № 6452 Табашино — Йошкар-Ола (отправление из Табашино в 5.01, прибытие в Йошкар-Олу в 6.35).

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