Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
На Украине выступили против сотрудничества с Россией
Остановлены все работы по самолету Украины – СМИ
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
00:16 (мск), источник: Sputnik.by

Регистрация на ЦТ началась для абитуриентов в Беларуси

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Регистрация для участия в централизованном тестировании (ЦТ) началась в Беларуси со вторника 2 мая, сообщили Sputnik в Министерстве образования республики.

Источник: Sputnik.by

Сдача ЦТ — необходимый этап вступительной кампании в вузы для большинства абитуриентов. От тестирования освобождены лишь олимпиадники, выпускники педагогических классов при поступлении на педагогические специальности и некоторые другие категории абитуриентов.

Регистрация на централизованное тестирование продлится до конца месяца. Сдача одного предмета в рамках ЦТ будет стоить в этом году 2,3 рубля.

Абитуриенты могут сдавать до четырех испытаний на централизованном тестировании, из них обязателен тест по одному из государственных языков. Другие предметы абитуриенты могут выбирать самостоятельно.

Первое ЦТ пройдет уже 12 июня — по белорусскому языку. Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 13 июля, после чего стартует подача документов в белорусские вузы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Убийство в Слониме: знакомые о подозреваемом отзываются хорошо
Владимир Путин подписал закон о запрете на «позорящие» имена
Лавров и Тиллерсон договорились о встрече на Аляске
Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Командир экипажа рассказал о деталях ЧП на рейсе Москва-Бангкок
Правозащитники нашли следы советской бомбы при химатаке в Сирии
Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь