Регистрация на ЦТ началась для абитуриентов в Беларуси

Сдача ЦТ — необходимый этап вступительной кампании в вузы для большинства абитуриентов. От тестирования освобождены лишь олимпиадники, выпускники педагогических классов при поступлении на педагогические специальности и некоторые другие категории абитуриентов.

Регистрация на централизованное тестирование продлится до конца месяца. Сдача одного предмета в рамках ЦТ будет стоить в этом году 2,3 рубля.

Абитуриенты могут сдавать до четырех испытаний на централизованном тестировании, из них обязателен тест по одному из государственных языков. Другие предметы абитуриенты могут выбирать самостоятельно.

Первое ЦТ пройдет уже 12 июня — по белорусскому языку. Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 13 июля, после чего стартует подача документов в белорусские вузы.