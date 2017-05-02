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14:48 (мск), источник: РИА Новости

На благоустройство Москвы направили 3,7 млрд рублей от платных парковок

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более трех миллиардов рублей, полученных от платных парковок в Москве, были направлены на благоустройство города, заявил заммэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Источник: РИА Новости

«Порядка 3 миллиардов 700 тысяч рублей, полученных от платных парковок, направлены на благоустройства города. Эти средства поступили в муниципалитеты авансом в начале года, чтобы районные префектуры вместе с депутатами заранее смогли разработать план мероприятий и приступить к работе с наступлением подходящих погодных условий», — сказал Ликсутов.

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Деньги были направлены также в те районы, где платные парковки появились только в декабре прошлого года, подчеркнул заммэра.

«Таким образом, благодаря платным парковкам в Москве появляются новые детские спортивные площадки, игровые городки и зеленые зоны. Кроме этого, на эти деньги создаются условия для доступа маломобильных групп граждан к объектам транспортной среды, а также на установку дополнительных шлагбаумов», — сказал Ликсутов.

Плату за парковку ввели в ноябре 2013 года. Стоимость зависит от района и времени суток.

Новые тарифы платных парковок начали действовать на улицах в центре Москвы пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) со 2 декабря. Максимальный тариф в центре города составляет 200 рублей в час.

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