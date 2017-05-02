На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на шесть километров

«Во вторник утром по местному времени на Ключевском вулкане произошёл пепловый выброс, высота которого составила до шести тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 100 километров в
Это означает, что Ключевской может представлять опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе полуострова.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.