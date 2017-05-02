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02:41 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на шесть километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Пепловый выброс высотой шесть тысяч метров над уровнем моря зарегистрировали учёные на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

Источник: РИА Новости

«Во вторник утром по местному времени на Ключевском вулкане произошёл пепловый выброс, высота которого составила до шести тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 100 километров в северо-восточном направлении от вулкана», — сказал представитель службы.

Как сообщается на официальном сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкану установлен «оранжевый» код авиационной опасности

Это означает, что Ключевской может представлять опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе полуострова.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.

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