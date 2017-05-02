Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
8 простых упражнений против боли в шее
Урганта решили не пускать в российский город из-за его шутки
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
03:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Отопление начали отключать во Владивостоке

Процесс проходит согласно схеме.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.

Во вторник, 2 мая, во Владивостокском городском округе завершится отопительный сезон 2016−2017 годов. Об этом подписано соответствующее постановление. Система теплоснабжения отключается в городе поэтапно, в течение нескольких дней: процесс проходит согласно схеме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Отметим, текущий отопительный период в приморской столице проходил в штатном режиме. Благодаря качественной совместной работе ресурсоснабжающих компаний, управляющих организаций, городских коммунальных служб и администрации Владивостока проблемные вопросы решались оперативно. Случаев длительного отключения теплоснабжения в ходе прошедшего отопительного сезона отмечено не было, возникавшие повреждения теплотрасс устранялись в сжатые сроки.

В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2017−2018 годов. Разработаны и утверждены графики производства работ по ремонту инженерных сетей в межотопительный период для организаций, занимающихся вопросами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Совсем скоро городские коммунальные службы начнут проводить гидравлические испытания теплотрасс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Приморского края на вторник, 2 мая
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Командир экипажа рассказал о деталях ЧП на рейсе Москва-Бангкок
Правозащитники нашли следы советской бомбы при химатаке в Сирии
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь