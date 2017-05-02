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03:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые в США установили, что курение повышает риск тромбоза

Ученые в США установили, что курение ослабляет ген, отвечающий за защиту сосудов, что в свою очередь повышает риск возникновения тромбов.

Источник: Reuters

Как отмечают авторы исследования в статье в журнале Circulation, тромбы делают сосуды менее эластичными, и это может послужить причиной сердечных заболеваний.

Эти выводы основаны на изучении генетического материала 140 тысяч человек.

Один из авторов доклада, доцент Даниш Салехин из Университета Пенсильвании, назвал данное исследование одним из первых шагов к разгадке того, как воздействие на ген может привести к ишемической болезни сердца.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, потребление табака является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических болезней, включая рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания.

По данным ВОЗ, курение является причиной 1,6 млн смертей в год во всем мире

В прошлом году ученые из британского Института Сенгера и Лос-Аламосской национальной лаборатории в США обнародовлаи данные, согласно которым одна пачка сигарет в день ведет к образованию 150 мутаций в каждой клетке легких ежегодно, 97 мутаций в клетках гортани и голосового аппарата, 23 мутаций в ротовой полости, 18 — в мочевом пузыре, шести — в печени.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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