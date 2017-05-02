Ученые в США установили, что курение повышает риск тромбоза

Как отмечают авторы исследования в статье в журнале Circulation, тромбы делают сосуды менее эластичными, и это может послужить причиной сердечных заболеваний.

Эти выводы основаны на изучении генетического материала 140 тысяч человек.

Один из авторов доклада, доцент Даниш Салехин из Университета Пенсильвании, назвал данное исследование одним из первых шагов к разгадке того, как воздействие на ген может привести к ишемической болезни сердца.