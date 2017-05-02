Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
8 простых упражнений против боли в шее
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
Кадры испытаний новейшего оружия России попали в Сеть (видео)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
03:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

Дождь пройдет 2 мая в Иркутске

Погода будет холоднее, чем на прошлой неделе.

Днем 2 мая в Иркутске пройдет дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, сегодня подует северо-восточный ветер до 6−11 м/с. Дневная температура зафиксируется на отметках +10, +12 градусов.

По народному календарю 2 мая отмечают день Ивана Ветхопещерника. В этот день существовала традиция выносить в поле холсты и просить весну о хорошем урожае. Также была распространена традиция выпекать пироги с начинками. Это сулило богатый урожай. Часто именно 2 мая случались первые майские грозы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+27°
полупрозрачная облачность
752 мм рт. ст.
нормальное
58 %
повышенная
9 м/с
умеренный ветер
Визит премьера. Зачем Медведев катал Назарова по омским дорогам?
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Командир экипажа рассказал о деталях ЧП на рейсе Москва-Бангкок
Правозащитники нашли следы советской бомбы при химатаке в Сирии
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь