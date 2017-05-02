Дождь пройдет 2 мая в Иркутске
Погода будет холоднее, чем на прошлой неделе.
Погода будет холоднее, чем на прошлой неделе.
Днем 2 мая в Иркутске пройдет дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, сегодня подует
По народному календарю 2 мая отмечают день Ивана Ветхопещерника. В этот день существовала традиция выносить в поле холсты и просить весну о хорошем урожае. Также была распространена традиция выпекать пироги с начинками. Это сулило богатый урожай. Часто именно 2 мая случались первые майские грозы.