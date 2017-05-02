Дождь пройдет 2 мая в Иркутске

Днем 2 мая в Иркутске пройдет дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, сегодня подует северо-восточный ветер до 6−11 м/с. Дневная температура зафиксируется на отметках +10, +12 градусов.

По народному календарю 2 мая отмечают день Ивана Ветхопещерника. В этот день существовала традиция выносить в поле холсты и просить весну о хорошем урожае. Также была распространена традиция выпекать пироги с начинками. Это сулило богатый урожай. Часто именно 2 мая случались первые майские грозы.