До +24 градусов прогнозируют в Челябинске днём 2 мая
Осадков не ожидается.
Осадков не ожидается.
Воздух в Челябинске днём 2 мая прогреется до +24 градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
По данным синоптиков, в ночь на вторник температура в областном центре составит 1−3 градуса выше нуля. В дневные часы ожидается переменная облачность без осадков и ветер
По народному календарю 2 мая — Новины: в этот день было принято выносить в поле и «показывать весне» недавно сотканные холсты. Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещала хорошую погоду в ближайшие дни.