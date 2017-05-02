До +24 градусов прогнозируют в Челябинске днём 2 мая

Воздух в Челябинске днём 2 мая прогреется до +24 градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По данным синоптиков, в ночь на вторник температура в областном центре составит 1−3 градуса выше нуля. В дневные часы ожидается переменная облачность без осадков и ветер юго-западного направления со скоростью 3−8 м/с.

По народному календарю 2 мая — Новины: в этот день было принято выносить в поле и «показывать весне» недавно сотканные холсты. Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещала хорошую погоду в ближайшие дни.