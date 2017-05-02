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04:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Похолодание ждет хабаровчан уже в конце этой недели

Краевой центр попадет под влияние западного циклона.

Источник: Reuters

Теплая солнечная погода продержится в Хабаровске недолго. Уже в конце этой недели ожидается сильный дождь и понижение температуры. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«Сейчас в Хабаровске установилась теплая погода. Сегодняшней ночью температура воздуха составит +10…+13 градусов, завтра днем — до +25 градусов. Однако потепление продержится недолго: уже 5 мая в краевой центр придет западный циклон — ожидается сильный дождь с ветром до 12 м/с. Сильные осадки сохранятся также в субботу, 6 мая. При этом дневные температуры воздуха понизятся до +10…+15 градусов, ночные — до +4…+6. В воскресенье, 7 мая, возможен небольшой дождь. Затем действие циклона будет ослабевать», — рассказала Галина Брынцева.

9 мая в первой половине дня возможен небольшой дождь, а после обеда ожидаются прояснения. Температура воздуха днем — +20…+22 градуса, ночью — до +11.

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