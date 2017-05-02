Власти рассказали о способах заработка для школьников на каникулах

Неважно, где ты учишься — в школе или ПТУ. Важно, что ты хочешь работать и заработать. По области сотни вакансий. В прошлом году семь с половиной тысяч. В этом году, планируют в региональном Минтруда, на предприятиях области будут работать уже 10 тысяч подростков. Вариантов множество.

Ольга Лаврова, заместитель начальника управления занятости населения Новосибирской области: «Это и традиционные работы по благоустройство территорий, подсобные работы, уборка служебных территорий. Также интересные проекты реализуются у нас в районах, городах области. Это и IT-проекты, в которых участвуют дети. Это и экологические проекты. Это помощь вожатым».

Помощник менеджера, диспетчер, уборщик, фасовщик — сотни вариантов.. Этим летом работу подросткам в регионе предлагают почти 8 сотен работодателей. Чтобы трудоустроиться — нужно всего лишь с паспортом прийти в районный центр занятости. В этой типографии уже сейчас работают пять подростков. Будущие книгоиздатели от фирмы и государства получают чуть больше четырех тысяч рублей в месяц. За два часа работы.

Марина Почикаева, жительница Новосибирска: «Мы это делаем для досуга и для своего личного опыта. В принципе, когда будем устраиваться после окончания колледжа на хорошую работу в типографию уже будет какой то опыт и нам будет несложно работать».

4 тысячи рублей, не предел мечтаний, говорят подростки. Карманные расходы — одно. Опыт работы — совсем другое. Может повлиять на всю дальнейшую жизнь.