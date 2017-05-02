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05:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Очередная репетиция парада Победы перекроет центр Владивостока 3 мая

Движение и парковка будут ограничены с 21.00 до 00.00.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.

Центр Владивостока перекроют во вторник, 3 мая, из-за очередной репетиции парада Победы. Парковка и движение транспорта будут ограничены с 21.00 до 00.00. Генеральная репетиция парада пройдет 5 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Парковка и движение транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути движения по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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