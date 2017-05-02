Очередная репетиция парада Победы перекроет центр Владивостока 3 мая
Движение и парковка будут ограничены с 21.00 до 00.00.
Движение и парковка будут ограничены с 21.00 до 00.00.
Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.
Центр Владивостока перекроют во вторник, 3 мая,
Парковка и движение транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:
— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.
— по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;.
— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;.
— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;.
— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути движения по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.